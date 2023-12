Givaudan Aktie: So nicht zu erwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Givaudan weist jedoch mit einem KGV von 34,7 einen Wert über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was aktuell 12 Prozent über dem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Givaudan hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation werden präzise und frühzeitig erkannt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Allerdings ergibt sich auf dieser Ebene ein Handelssignal, das zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Givaudan eine Rendite von 2,39 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Givaudan mit 1,96 Prozent darüber. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.