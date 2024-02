Givaudan Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten Wochen wurde bei Givaudan keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die allgemeine Stimmung in den sozialen Medien neutral gegenüber dem Unternehmen ist. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Givaudan in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 20,84 Prozent erzielt, was zu einem positiven Rating in Bezug auf den Aktienkurs führt. Die Aktie des Unternehmens hat eine Performance von 15,83 Prozent verzeichnet, während andere Unternehmen in der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -5,01 Prozent gefallen sind. Auch im "Materialien"-Sektor hat Givaudan mit einer Rendite von -5,01 Prozent eine Outperformance von 20,84 Prozent erzielt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Givaudan-Aktie positive Indikatoren aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Givaudan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,69 auf, was 23 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer negativen Bewertung aus fundamentaler Perspektive.

Zusammenfassend erhält Givaudan gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysekategorien, wobei die technische Analyse und die Aktienkursperformance positiv hervorstechen, während die fundamentale Analyse auf eine Unterbewertung hinweist.