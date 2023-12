Givaudan Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Die technische Analyse der Givaudan-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2995,26 CHF liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 3472 CHF liegt und somit einen Abstand von +15,92 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3132,06 CHF, was einer Differenz von +10,85 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Givaudan in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Givaudan auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich wider, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Givaudan-Aktie überwiegend positiv sind. Dies führt dazu, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" bewertet wird. Darüber hinaus konnten im zurückliegenden Zeitraum drei positive Handelssignale ermittelt werden, was zu einer endgültigen Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Givaudan-Aktie jedoch als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 34,7 insgesamt 12 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien". Aufgrund dieser Erkenntnisse erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung als "Schlecht".