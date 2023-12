Givaudan Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Der Vergleich des Aktienkurses von Givaudan mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von 2,39 Prozent über der Durchschnittsperformance in den letzten 12 Monaten. In der "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite im selben Zeitraum bei 0,39 Prozent, wobei Givaudan auch hier mit 2 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Givaudan-Aktie bei 2995,26 CHF liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3472 CHF, was einem Abstand von +15,92 Prozent entspricht und somit eine Einstufung als "Gut" erhält. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 3132,06 CHF ergibt sich eine Differenz von +10,85 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse ein positives Gesamturteil.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Givaudan zeigen in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem wurden in diesem Zeitraum drei positive Handelssignale ermittelt. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 3 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Givaudan derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,72 Prozent liegt. Infolgedessen erhält die Givaudan-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.