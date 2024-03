Givaudan Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Die Anleger-Stimmung bei Givaudan ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Auf dieser Basis wird die Einschätzung für die Aktie als "Gut" bewertet. Die Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 3 Schlecht- und 0 Gut-Signale identifiziert wurden. Dies führt zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut" Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Givaudan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3130,68 CHF. Der letzte Schlusskurs von 3710 CHF weicht somit um +18,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3545,64 CHF), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Givaudan-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 38,32 und liegt damit 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche von 29. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende weist Givaudan derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.