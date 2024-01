Givaudan Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Givaudan liegt bei 53,79, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 27,24, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Givaudan-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 3022,39 CHF auf. Dies liegt 15,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 3484 CHF und entspricht daher einer "Gut"-Bewertung. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3225,98 CHF) liegt der letzte Schlusskurs um 8 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Givaudan-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Givaudan in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie. Allerdings haben tiefgreifendere Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Givaudan insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,04 auf, was 15 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Bewertung.