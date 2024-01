Givaudan Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Givaudan ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die analysiert wurden, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Vordergrund standen, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung der Aktie als "Gut" bewertet wird. Darüber hinaus wurde diese Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei wurden 6 negative Signale und 0 positive Signale festgestellt, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht wird die Givaudan-Aktie aufgrund eines Durchschnitts von 3036,07 CHF für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage sowie eines Schlusskurses von 3396 CHF am letzten Handelstag (+11,86 Prozent Unterschied) mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3287 CHF führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die aktuelle Dividendenrendite der Givaudan-Aktie liegt bei 2,3 %, was einen geringeren Ertrag von 1,39 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der Branche hat die Givaudan-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,15 Prozent erzielt, was 26,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -2,27 Prozent, was bedeutet, dass Givaudan aktuell 26,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.