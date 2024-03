Givaudan Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Givaudan eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergab jedoch überwiegend positive Kommentare zu Givaudan, sodass die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält. Die Betrachtung von Handelssignalen führte jedoch zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Befund führt, dass Givaudan hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Givaudan mit 38,32 aktuell 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Givaudan-Aktie sowohl anhand des längerfristigen als auch des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über den Durchschnittswerten, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet. In Summe wird Givaudan auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.