Givaudan Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Givaudan. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 54,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,46 eine "neutral"-Bewertung für Givaudan.

Beim Fundamentalvergleich beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan 35, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Chemiebranche als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "schlecht"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Givaudan mit einer Rendite von 15,83 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. In der "Chemikalien"-Branche hat die Aktie eine Rendite von 20,85 Prozent erzielt, was zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Givaudan derzeit bei 3086,84 CHF, was zu einer "gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3591 CHF, was einen Abstand von +16,33 Prozent aufbaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von +4,28 Prozent, was zu einem "neutral"-Signal führt. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume ein "gut"-Gesamtbefund erhält.