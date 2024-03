Givaudan Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Derzeit beträgt das KGV von Givaudan 38. Im Branchenvergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt ein KGV von 28. Daher gilt die Aktie von Givaudan aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Givaudan liegt derzeit bei 1,97 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,4 Prozent zur Durchschnittsrendite der Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Givaudan mit einer Rendite von 32,66 Prozent weit über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialiensektor. Die Chemikalienbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,64 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Givaudan mit 37,29 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse zeigt, dass sich das Sentiment für Givaudan in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Givaudan auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.