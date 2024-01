Givaudan Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Givaudan-Aktie haben sich laut einer aktuellen Analyse in den letzten Wochen verändert. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde das Unternehmen jedoch intensiver diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Givaudan-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Givaudan wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein bis zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Givaudan auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um zu beurteilen, ob die Givaudan-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen wird die Givaudan-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 36,22, was einem Abstand von 16 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,23 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.