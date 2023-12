Givaudan Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Der Aktienkurs von Givaudan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 6,37 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -3,98 Prozent, und Givaudan liegt aktuell 6,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Givaudan hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurden Givaudan von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Selbst der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie weiterhin mit einem "Gut"-Rating versehen ist.