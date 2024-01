Givaudan Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Das schweizerische Chemieunternehmen Givaudan hat kürzlich seine Dividendenrendite bekannt gegeben, die gegenüber dem Branchendurchschnitt niedriger ausfällt. Basierend auf den aktuellen Kursen beträgt die Dividendenrendite 1,97 %, was 1,77 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 3,74 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Givaudan jedoch eine Rendite von 15,83 Prozent erzielt, was über 19 Prozent höher ist. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Rendite von -3,63 Prozent, während Givaudan eine Rendite von 19,46 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bezüglich der fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan einen Wert von 35 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Chemiebranche bei 31, was darauf hindeutet, dass Givaudan fundamental überbewertet ist. In dieser Kategorie wird das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Givaudan war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Dies zeigt sich anhand von acht positiven und zwei negativen Handelstagen, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Givaudan daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden auch mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Givaudan von der Redaktion unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf eine gemischte Performance des Unternehmens hinweist.