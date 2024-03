Givaudan Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Derzeit wird der Schweizer Duft- und Aromenhersteller Givaudan als überbewertet eingestuft. Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38, was bedeutet, dass die Börse 38,32 Euro für jeden Euro Gewinn von Givaudan zahlt. Dieser Wert liegt 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 29 und führt somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Givaudan überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 8,44 Punkten und der RSI25 bei 29,32, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass überverkaufte Titel wie Givaudan kurzfristig eher Kursgewinne sehen könnten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung in den sozialen Medien, wird Givaudan eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungsänderung zugeordnet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 3903 CHF deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3149,7 CHF) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3575,88 CHF), was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Givaudan-Aktie somit auf Basis des KGV, RSI, Sentiments und der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.