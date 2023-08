Givaudan Aktie: Augen auf!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Givaudan, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.08.2023, 21:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 2867 CHF.

Unsere Analysten haben Givaudan nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Givaudan damit 14,32 Prozent unter dem Durchschnitt (5,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 5,4 Prozent. Givaudan liegt aktuell 14,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Die Aktie von Givaudan gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 31,16 insgesamt 8 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 28,76 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Givaudan schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,29 % und somit 1,4 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,69 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".