Givaudan Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Der Aktienkurs von Givaudan hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Givaudan bei 16,82 Prozent, was über 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Selbst im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,13 Prozent verzeichnet, liegt Givaudan mit 18,95 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie von Givaudan ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Givaudan eingestellt waren. Es gab zwei positive und vier negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Givaudan daher eine "Neutral"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Givaudan von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Givaudan beträgt 1,97 Prozent, was nur 0,07 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Givaudan eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält Givaudan für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Givaudan daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.