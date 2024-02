Givaudan Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Givaudan ist laut einem Anleger-Sentiment-Bericht in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die automatischen Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Givaudan daher insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die fundamentale Analyse ergibt jedoch eine andere Perspektive. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan liegt mit 35,69 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 29,05. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, erhält Givaudan sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist.

Was das Stimmungsbild und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es eine auffällige Tendenz zu positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird Givaudan in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Givaudan aufgrund der verschiedenen Analysen eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, während die fundamentale Analyse und der RSI auf "Schlecht" und "Neutral" hindeuten. Der Buzz in den sozialen Medien und die Diskussionsstärke führen ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.