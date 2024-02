Givaudan ADR Aktie: Das ist die Höhe!

Die Givaudan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3100,28 CHF verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 3667 CHF weicht um +18,28 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3481 CHF) liegt mit einem Schlusskurs von +5,34 Prozent darüber und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Givaudan-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite liegt bei 1,97 Prozent, was 1,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Chemiebranche liegt. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Givaudan wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung weisen auf ein neutrales Stimmungsbild hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 15,83 Prozent erzielt, was 21,19 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt sie ebenfalls 21,19 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.