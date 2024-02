Givaudan ADR Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse der Givaudan-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 33,88 liegt, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Der RSI25-Wert beträgt 28, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Negative Auffälligkeiten bei der Stimmungsbildänderung führen zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Kriterium. Die Diskussionsstärke wird hingegen neutral bewertet. Zusammengefasst erhält Givaudan daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird die Givaudan-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39,16, was einen Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,01 bedeutet. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Givaudan mit 1,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,46 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.