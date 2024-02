Givaudan ADR Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Givaudan wird der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 22,89 Punkten, was bedeutet, dass die Givaudan-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,6, was darauf hindeutet, dass Givaudan weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 35,69, was darauf hindeutet, dass die Givaudan-Aktie überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,83 Prozent erzielt, was 20,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um Aktien kann auch ein wichtiger Indikator sein. Für Givaudan ergibt sich hierbei jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also für Givaudan eine Mischung aus guten und schlechten Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, die zusammen genommen zu einer neutralen Einschätzung führen.