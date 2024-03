Givaudan ADR Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Givaudan schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Chemikalien. Der Unterschied beträgt 1,45 Prozentpunkte (1,97 % gegenüber 3,42 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 38, was bedeutet, dass die Börse 38,32 Euro für jeden Euro Gewinn von Givaudan zahlt. Dies ist 32 Prozent mehr als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 29. Aus diesem Grund wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Givaudan gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und damit zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Givaudan liegt der RSI7 derzeit bei 8,44 Punkten und zeigt somit an, dass das Unternehmen überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt auch hier, dass Givaudan überverkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Givaudan-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.