Givaudan ADR Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Givaudan liegt der RSI bei 28,05, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 43,01 und führt zu einer "Neutral" Bewertung für diesen Zeitraum. Basierend auf diesen Werten erhält Givaudan insgesamt ein Rating von "Gut".

In einem Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Givaudan eine Rendite von 15,83 Prozent verzeichnet, was mehr als 19 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -3,63 Prozent verzeichnet, liegt Givaudan ebenfalls mit 19,46 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Givaudan werden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die erhöhte Diskussionsintensität und die positive Veränderung der Stimmungsrate führen zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan 35, während vergleichbare Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Dies lässt darauf schließen, dass Givaudan aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und somit in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.