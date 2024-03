Givaudan ADR Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer im grünen Bereich, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Givaudan diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen historischer Daten haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Verkaufssignale ergeben. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu keinem "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Givaudan liegt aktuell bei 1,97 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent in der "Chemikalien"-Branche liegt. Die Differenz von -1,4 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Givaudan mit 32,66 Prozent um mehr als 37 Prozent darüber. Ebenso übertrifft Givaudan mit einer Rendite von 37,29 Prozent die mittlere Rendite von -4,64 Prozent der "Chemikalien"-Branche. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan beträgt 38, was im Vergleich zum Durchschnittskgv von 28 in der "Chemikalien"-Branche als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.