Givaudan ADR Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Givaudan-RSI liegt bei 52,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 35,73 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Zusammen ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.

In den sozialen Medien wurde Givaudan in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat zudem 3 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,83 Prozent erzielt, was 21,19 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Givaudan.