Givaudan ADR Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Givaudan wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,59 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 35,1 im neutralen Bereich, was Givaudan ebenfalls ein "Neutral"-Rating für den RSI25 einbringt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Givaudan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,83 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche um -5,01 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Givaudan eine Outperformance von +20,84 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Givaudan mit 20,84 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Givaudan derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche. Mit einem Unterschied von 1,73 Prozentpunkten (1,97 % gegenüber 3,71 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Givaudan festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Diskussionsstärke registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Givaudan daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.