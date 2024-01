Givaudan ADR Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Givaudan eine beeindruckende Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 15,83 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt sie um mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,63 Prozent verzeichnete, hat sich Givaudan mit 19,46 Prozent deutlich besser entwickelt. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Givaudan in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan, dass die Aktie derzeit überbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Chemikalien-Sektor.

In Bezug auf die Dividende schüttet Givaudan eine Dividendenrendite von 1,97 % aus, was 1,77 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt hat Givaudan also in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance gezeigt, was zu positiven Bewertungen in einigen Kategorien führt, jedoch auch zu einer überbewerteten Aktie und einer niedrigen Dividendenrendite.

