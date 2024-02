Givaudan ADR Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Givaudan im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Givaudan. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Analytische Studien zeigen, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Auf dieser Basis steht die Aktie insgesamt auf "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt dieses aktuell 35,69 und liegt mit 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 31. Die Aktie wird daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, weist Givaudan derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 3,76 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,79 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten Wochen konnte bei Givaudan keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte ebenfalls keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammengefasst ergibt sich für Givaudan insgesamt ein "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und Buzz.