Givaudan ADR Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Givaudan schüttet eine Dividendenrendite von 1,97 % aus, was 1,62 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,59 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Givaudan wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen deutet auf überwiegend positive Themen rund um den Wert hin. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft, und es wurde ein Gut-Signal ermittelt. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut".

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Givaudan in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine gestiegene Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Givaudan derzeit auf 3108,87 CHF, während die Aktie selbst bei 3731 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +20,01 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 3503,78 CHF, was einem Abstand von +6,48 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Gesamtbewertung von "Gut".