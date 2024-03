Givaudan ADR Aktie: Es wird konkret!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat die Aktie von Givaudan im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,66 Prozent erzielt, was 37,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -4,38 Prozent, wobei Givaudan aktuell 37,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Givaudan liegt bei 3,97, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher auch ein "Gut" erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Givaudan liegt bei 38,32, was 30 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und auf der Basis fundamentaler Kriterien daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie bei 3939 CHF liegt, was 24,88 Prozent über dem GD200 (3154,14 CHF) liegt, und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 3585,8 CHF, was einen Kursabstand von +9,85 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Givaudan-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.