Givaudan ADR Aktie: Enormes Potenzial ....

Das schweizerische Unternehmen Givaudan weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,69 auf, was 25 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Givaudan auf 3108,87 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 3731 CHF erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 3503,78 CHF eine positive Entwicklung, wodurch die Gesamtnote "Gut" vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung zu Givaudan ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab eine positive Bewertung. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat zudem eine "Gut"-Empfehlung auf Basis exakt berechenbarer Signale herausgefiltert.

Im Branchenvergleich erzielte Givaudan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,83 Prozent, was eine Outperformance von +21,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Givaudan mit einer Überperformance von 21,09 Prozent deutlich vorne, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.