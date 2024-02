Gitlab Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Gitlab-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 48,25 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 72,35 USD weicht somit um +49,95 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 61,42 USD über dem letzten Schlusskurs (+17,8 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Gitlab-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch weniger positiv, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zur Gitlab-Aktie dominierten. Die Diskussionen fokussierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf negative Themen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auch das Stimmungsbild zeigt sich negativ, da in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt wurde. Das deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Die Diskussionsstärke blieb hingegen neutral.

Die Analysteneinschätzungen für die Gitlab-Aktie sind gemischt, wobei in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 5 neutrale und keine negativen Einstufungen vorlagen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Für das kommende Jahr prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 54,29 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 72,35 USD eine erwartete Kursentwicklung von -24,97 Prozent ergibt und somit eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die Aktie.