Gitlab Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gitlab-Aktie beträgt 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (44,37) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gitlab.

In der technischen Analyse ist die Gitlab-Aktie mit einem Kurs von 47,6 USD inzwischen +5,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +10,72 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Gitlab konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Gitlab auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden konnten. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gitlab diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.