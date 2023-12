Gitlab Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Balfour Beatty":

Die Bewertung der Gitlab-Aktie durch Analysten liegt aktuell bei "Gut". Dieses Rating basiert auf 10 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat ergab sich eine Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 55,33 USD deutet auf ein Abwärtspotenzial von -14,17 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Gitlab daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Kommunikation über Gitlab zeigt keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die geringere Diskussion und die abnehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie insgesamt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gitlab liegt bei 51,85 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.