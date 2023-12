Gitlab Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die technische Analyse der Gitlab-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 43,87 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 63,88 USD gehandelt wird und somit einen Abstand von +45,61 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 49,02 USD, was einer Differenz von +30,31 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Gitlab-Aktie ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Gitlab gesprochen. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass insgesamt 10 Kaufempfehlungen, 5 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen für die Gitlab-Aktie vorliegen. Auch für den letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 55,33 USD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um -13,38 Prozent entspricht und somit das Rating "Schlecht" erhält. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zu einer Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gitlab-Aktie derzeit sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" für diesen Punkt in der Analyse führt.

