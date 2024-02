Gitlab Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten Wochen konnte bei Gitlab eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen zeigten. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge blieb hingegen stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gitlab liegt bei 33,3, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Gitlab für diese Kategorie daher eine Bewertung von "Neutral".

Analysten haben Gitlab in den letzten zwölf Monaten mit 8 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Für die Aktie wird ein durchschnittliches Kursziel von 54,29 USD prognostiziert, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 72,35 USD zu einer erwarteten Kursentwicklung von -24,97 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gitlab-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,25 USD lag, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (61,42 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Gitlab-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine Bewertung von "Gut".