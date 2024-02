Gitlab Aktie: Jetzt aber!

In den letzten vier Wochen wurde bei Gitlab eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Gitlab daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den vergangenen zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich negative Themen rund um Gitlab aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der Gitlab liegt bei 49,29 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 77,6 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +57,44 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 64,13 USD, was einen Abstand von +21 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 15,07. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 23 in Richtung einer überverkauften Situation. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.