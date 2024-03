Gitlab Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Gitlab liegt bei 78,31, was als „Schlecht“ eingestuft wird. Der RSI25, der den Kursverlauf über 25 Tage betrachtet, zeigt einen Wert von 61,98, was auf eine „Neutral“-Einschätzung deutet. Insgesamt ergibt sich daher eine „Schlecht“-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen diskutiert. Die Gesamteinschätzung auf dieser Ebene lautet daher „Neutral“.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 5 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Gitlab abgegeben, was im Durchschnitt einem „Gut“-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 51 USD, was einem potenziellen Rückgang der Aktie um 13,68 Prozent entspricht, und daher als „Schlecht“ eingestuft wird. Insgesamt erhalten die Gitlab-Aktie eine „Neutral“-Empfehlung.

Aus technischer Sicht wird die Gitlab-Aktie anhand des gleitenden Durchschnittskurses beurteilt. Der GD200 beträgt 52,87 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (59,08 USD) um +11,75 Prozent darüber liegt, was als „Gut“ eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 67,93 USD, was einer Abweichung von -13,03 Prozent entspricht und die Aktie als „Schlecht“ einstuft. Insgesamt resultiert daraus eine „Neutral“-Bewertung.