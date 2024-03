Gitlab Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie Gitlab liegt derzeit bei 53,22 USD, während der aktuelle Kurs bei 57,24 USD liegt. Dies ergibt eine positive Abweichung von 7,55 Prozent vom GD200 und weist daher auf eine gute Bewertung hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 67,49 USD, was einer negativen Abweichung von -15,19 Prozent entspricht und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Gitlab diskutiert wurde. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine schlechte Einschätzung und insgesamt eine negative Bewertung.

Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Aktie von Gitlab sind 6 Bewertungen positiv, 5 neutral und keine negativ. Dies ergibt im Durchschnitt eine positive Bewertung des Wertpapiers. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 51 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 10,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (57,24 USD) fallen könnte. Insgesamt erhalten die Analysten daher eine neutrale Bewertung für Gitlab.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gitlab liegt der RSI7 aktuell bei 81,95 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Gitlab daher insgesamt eine negative Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, das Anleger-Sentiment, die Analysteneinschätzungen und den Relative-Stärke-Index.