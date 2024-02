Gitlab Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Analystenbewertung für die Gitlab-Aktie ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating, basierend auf 13 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Von diesen Bewertungen sind 8 "Gut", 5 "Neutral" und keine "Schlecht". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen Wert von 54,29 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 22,65 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 50,57 USD liegt, was einer positiven Abweichung von 38,78 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 66,44 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,63 Prozent entspricht. Somit erhält die Gitlab-Aktie auch in der kurzfristigen und einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Gitlab. Dies führt dazu, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gitlab-Aktie auf kurzfristiger Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch ein neutraler RSI, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gitlab-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Zusammenfassend ergibt sich aus den verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating für die Gitlab-Aktie.