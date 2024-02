Gitlab Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der Gitlab-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 48,05 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (72,33 USD) um +50,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 60,92 USD zeigt eine Abweichung von +18,73 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Gitlab ist überwiegend positiv. Von insgesamt 13 Bewertungen liegen 8 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird das Kursziel der Aktie auf 54,29 USD festgelegt, was zu einer prognostizierten Performance von -24,95 Prozent führt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gitlab liegt bei 44,01, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 von 39,48 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Gitlab in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung. Gleichzeitig wurde jedoch eine steigende Aufmerksamkeit und vermehrte Diskussionen über das Unternehmen festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.