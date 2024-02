Gitlab Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Aktie von Gitlab wird sowohl in Bezug auf die Kommunikation im Internet als auch auf die Anleger-Stimmung negativ bewertet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt ebenfalls besonders negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gitlab-Aktie zeigt einen Wert von 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ist jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gitlab.

Analysten schätzen die Aktie von Gitlab auf langfristiger Basis als "Gut" ein, wobei die Mehrheit der Analysten positive Bewertungen abgegeben hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 54,29 USD, was einer Erwartung von -28,75 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" vergeben.