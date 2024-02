Giordano Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Giordano liegt bei 79,17 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,86 und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann auch anhand von weichen Faktoren wie sozialen Medien eingeschätzt werden. In Bezug auf Giordano waren die Kommentare neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Giordano derzeit eine Rendite von 16,16 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,67 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Giordano um 20,56 % unter dem GD200 (2,48 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, liegt bei 2,28 HKD, was einem Abstand von -13,6 % entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Giordano-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.