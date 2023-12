Giordano Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI für Giordano bei 42,86, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" gesehen wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Giordano bei 102,32 Prozent, was mehr als 93 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,65 Prozent, während Giordano mit 99,66 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes im Netz zeigt sich, dass Giordano eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Giordano in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Dividendenrendite von Giordano liegt aktuell bei 12,6 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,35 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

