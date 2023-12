Giordano Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dafür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Giordano-Aktie beträgt aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,2 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier wird die Giordano-Aktie mit "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Giordano beträgt das aktuelle KGV 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 40 aufweisen. Damit ist Giordano aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität zu Giordano ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Giordano-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 102,32 Prozent erzielt, was 95,83 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 0,16 Prozent liegt Giordano mit einer Überperformance von 102,16 Prozent deutlich über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.