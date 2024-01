Ginza Yamagataya Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Ginza Yamagataya liegt der RSI7 bei 9,32 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet, und der RSI25 beträgt 23,98 Punkte, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating für den RSI.

Bei der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt der Ginza Yamagataya-Aktie beträgt 991,14 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1191 JPY liegt, was auf eine positive Abweichung von 20,16 Prozent hinweist. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1074,06 JPY und einem letzten Schlusskurs darüber eine positive Abweichung von 10,89 Prozent. Insgesamt wird Ginza Yamagataya auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Ginza Yamagataya ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren in den vergangenen zwei Wochen. Weder positiven noch negativen Themen wurde in den Diskussionen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Ginza Yamagataya konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.