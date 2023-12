Ginza Yamagataya Aktie: Das kann keiner glauben

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde verstärkt über die Aktie von Ginza Yamagataya in den sozialen Medien diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in Bezug auf die Meinungsmarktaktivität wurden weder starke positive noch negative Themen rund um Ginza Yamagataya festgestellt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Ginza Yamagataya-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 982,43 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1090 JPY, was einer positiven Veränderung von 10,95 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ginza Yamagataya also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Ginza Yamagataya wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ginza Yamagataya als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Neutral"-Empfehlung, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage, der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.