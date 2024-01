Ginza Yamagataya Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Ginza Yamagataya liegt bei 57,14, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 42,94, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Ginza Yamagataya in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ginza Yamagataya verläuft derzeit bei 984,81 JPY, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1093 JPY, was einem Abstand von +10,99 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1062,26 JPY wird ein "Neutral"-Signal festgestellt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. Bei Ginza Yamagataya wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.