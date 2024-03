Ginza Yamagataya Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Ginza Yamagataya-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1044,99 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1186 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +13,49 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1157,82 JPY, was einer Differenz von +2,43 Prozent entspricht und daher ein "neutral"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann die Aktivität und Diskussionsintensität im Netz über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Ginza Yamagataya in diesem Punkt die Einstufung: "neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ginza Yamagataya liegt aktuell bei 71,43 Punkten bzw. zeigt an, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für das Ginza Yamagataya-Wertpapier daher ein "schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Ginza Yamagataya-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt somit die Einstufung "neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "neutral"-Einstufung.