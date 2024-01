Ginza Yamagataya Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation deutet auf mögliche Kursrücksetzer hin, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Ginza Yamagataya ergibt die RSI-Analyse, dass das Wertpapier auf 7- und 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der RSI7 liegt aktuell bei 9,32 Punkten, während der RSI25 bei 23,98 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Ginza Yamagataya zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Ginza Yamagataya konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Sowohl das Sentiment als auch der Buzz erhalten daher eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt für die Ginza Yamagataya-Aktie positiv sind. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 991,14 JPY, was einer Abweichung von +20,16 Prozent entspricht, und der kurzfristige Durchschnitt bei 1074,06 JPY mit einer Abweichung von +10,89 Prozent. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.