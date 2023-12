Ginza Yamagataya Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse von Ginza Yamagataya zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 977,28 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1077 JPY deutlich darüber liegt (+10,2 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 1055,84 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ginza Yamagataya somit mit einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Ginza Yamagataya derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (37,1 Punkte) als auch der RSI25 (50,59) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird Ginza Yamagataya also auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einem "Neutral"-Rating bewertet.